У Омского аэропорта появится новый автобус за 19 млн рублей

4 марта на портале госзакупок появилось объявление от представителей омского аэропорта имени Д. М. Карбышева. Они ищут поставщика пассажирского автобуса отечественного производства. Прием заявок продлится до 23 марта. Начальная цена контракта превышает 19 млн рублей.
Согласно техническому заданию, машина должна быть оснащена 25 сиденьями и вмещать не менее 84 человек. Автомобиль оборудуют кондиционером, воздушным отопителем, а также 20 подвесными ручками для стоящих пассажиров.
На сегодняшний день в парке омского аэропорта насчитывается пять автобусов для передвижения по перрону аэродрома и два городского типа. Новая техника заменит устаревшую и повысит качество обслуживания путешественников.
