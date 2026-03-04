Shorts и Reels провоцируют «ложную близорукость», предупредил врач

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Короткие видео в формате Shorts и Reels сами по себе не влияют на зрение, однако создают условия для серьезного цифрового перенапряжения и провоцируют «ложную близорукость», заявил врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Сино Гозиев.
«При взгляде в смартфон человек моргает в 3 раза реже — вместо 15−18 раз в минуту всего 5−7, из-за чего слезная пленка быстро испаряется», — сказал он информационному порталу РИАМО.
По словам офтальмолога, расстояние до экрана в 25−30 сантиметров и постоянная смена фокуса между текстом, изображением и интерфейсом «вызывают спазм цилиарной мышцы, так называемую ложную близорукость».
«Алгоритмы провоцируют непрерывный просмотр по 30−60 минут и дольше, что превышает физиологические возможности зрительной системы к комфортной работе вблизи. Синий свет при обычном использовании не вызывает необратимых повреждений сетчатки, но может нарушать выработку мелатонина и усиливать зрительный дискомфорт», — предупредил врач.