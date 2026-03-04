Shorts и Reels провоцируют «ложную близорукость», предупредил врач

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Короткие видео в формате Shorts и Reels сами по себе не влияют на зрение, однако создают условия для серьезного цифрового перенапряжения и провоцируют «ложную близорукость», заявил врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Сино Гозиев.