В Госдуме задумались о создании отечественного смартфона

В Госдуме задумались о создании российского смартфона, рассказал депутат Ющенко.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. В Госдуме задумались о создании отечественного смартфона на фоне сообщений о блокировке компанией Apple аккаунтов депутатов, рассказал интернет-порталу «Газета.ru» депутат ГД Александр Ющенко (КПРФ).

«На фоне сообщений о блокировке компанией Apple аккаунтов депутатов Госдумы следует задуматься о создании необходимых условий для российских компаний в целях создания отечественного смартфона», — пишет издание со ссылкой на Ющенко.

Он уточнил, что каждый человек самостоятельно принимает решение, каким смартфоном пользоваться, четких рекомендаций в этой сфере для парламентариев нет.

«Много разговоров было об отечественном смартфоне, но, по крайней мере, его нет сегодня. Поэтому у кого-то американский шпион в кармане, у кого-то — китайский друг. Такая ситуация. Что касается политики Apple, это американская компания… Вполне можно было ожидать… Единственное, я бы рекомендовал правительству создать все условия, чтобы (мы давно это должны были сделать, но мы этого не делаем) наши компании проработали возможность создания своего смартфона», — подчеркнул депутат.

