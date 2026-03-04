В Госдуме задумались о создании отечественного смартфона

«На фоне сообщений о блокировке компанией Apple аккаунтов депутатов Госдумы следует задуматься о создании необходимых условий для российских компаний в целях создания отечественного смартфона», — пишет издание со ссылкой на Ющенко.
Он уточнил, что каждый человек самостоятельно принимает решение, каким смартфоном пользоваться, четких рекомендаций в этой сфере для парламентариев нет.
«Много разговоров было об отечественном смартфоне, но, по крайней мере, его нет сегодня. Поэтому у кого-то американский шпион в кармане, у кого-то — китайский друг. Такая ситуация. Что касается политики Apple, это американская компания… Вполне можно было ожидать… Единственное, я бы рекомендовал правительству создать все условия, чтобы (мы давно это должны были сделать, но мы этого не делаем) наши компании проработали возможность создания своего смартфона», — подчеркнул депутат.