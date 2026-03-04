Открыт механизм, помогающий микрофлоре «настроить» жир на сжигание калорий

Как напомнили профессор Хонда и его коллеги, в теле млекопитающих существуют две формы жира — белый и бурый, первый из которых отвечает за запасание калорий, а второй — сжигает их. Бурый жир обычно встречается в организме младенцев и детенышей, со временем он исчезает, уступая место белому жиру. В последние годы ученые обнаружили, что некоторые вещества, процедуры и диеты могут трансформировать белый жир в его бурый аналог.