Путин поручил МВД активно принимать на службу ветеранов СВО

Президент России Владимир Путин поручил Министерству внутренних дел активнее привлекать в свои ряды ветеранов специальной военной операции. По его словам, бывшие бойцы обладают боевым опытом, психологической и физической закалкой, что делает их ценными сотрудниками для МВД.
На коллегии ведомства Путин подчеркнул, что одним из ключевых способов пополнения личного состава является именно набор ветеранов СВО.
«Они способны серьезно укрепить ряды МВД. Прошу активнее вести подбор таких кандидатов на имеющиеся вакансии», — сказал президент.
Ранее KP.RU писал, что президент РФ увеличил штатную численность военных сил России до 2,4 млн человек. Указ об этом опубликовали на сайте Кремля. В документе указывается, что в штатной численности ВС РФ устанавливается 1 502 640 военнослужащих.