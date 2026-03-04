Путин поручил МВД активно принимать на службу ветеранов СВО

Президент России Владимир Путин поручил Министерству внутренних дел активнее привлекать в свои ряды ветеранов специальной военной операции. По его словам, бывшие бойцы обладают боевым опытом, психологической и физической закалкой, что делает их ценными сотрудниками для МВД.