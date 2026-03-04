В Ростове школьник попал под колеса автомобиля, перебегая дорогу

Дорожно-транспортное происшествие случилось 4 марта в 11 часов 40 минут. В районе дома № 41 по улице Мечникова, водитель «Киа Рио», по предварительным данным, допустил наезд на пешехода 2014 года рождения. Известно, что школьник перебегал проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля. В результате он попал под колеса и получил травмы.