Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове школьник попал под колеса автомобиля, перебегая дорогу

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП с подростком.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове автомобиль сбил несовершеннолетнего пешехода. Об этом сообщает в телеграм-канале Госавтоинспекция региона.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 4 марта в 11 часов 40 минут. В районе дома № 41 по улице Мечникова, водитель «Киа Рио», по предварительным данным, допустил наезд на пешехода 2014 года рождения. Известно, что школьник перебегал проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля. В результате он попал под колеса и получил травмы.

— Госавтоинспекция Ростовской области призывает родителей ежедневно напоминать детям о безопасности на дорогах и быть примером дисциплинированных участников дорожного движения! — говорится в сообщении.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.