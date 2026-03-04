Эксперт рассказала, какие цветы россияне покупают чаще всего

«В прошлом году, по предварительным оценкам, в организованном секторе собрано 454,8 миллиона штук срезанных цветов и бутонов цветочных культур. Это на 4% выше показателей 2024 года, когда было собрано 436,8 миллиона штук. В целом за последние 5 лет производство отечественных цветов увеличилось более чем на 60%. Так, в 2020 году было собрано всего 279,1 миллиона штук», — рассказали изданию в пресс-службе.