Сорин отметил неизменность отношения к лыжникам РФ на международной арене

Напомним, в октябре прошлого года Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) сохранила запрет на участие российских и белорусских атлетов в международных соревнованиях. При этом 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал это решение неправомерным, после чего FIS разрешила россиянам подавать заявки на получение нейтрального статуса.