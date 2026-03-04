Сорин отметил неизменность отношения к лыжникам РФ на международной арене

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин выступил с заявлением, что за четыре года отстранения отношение к российским спортсменам на международных соревнованиях не изменилось.
«Нет, ничего не поменялось. Общение складывалось очень хорошо», — приводит его слова агентство РИА Новости.
По словам специалиста, взаимодействие с зарубежными коллегами по‑прежнему строится на взаимопомощи: сервис‑бригады активно обращаются к российским специалистам за советами, и те всегда готовы помочь.
Напомним, в октябре прошлого года Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) сохранила запрет на участие российских и белорусских атлетов в международных соревнованиях. При этом 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал это решение неправомерным, после чего FIS разрешила россиянам подавать заявки на получение нейтрального статуса.