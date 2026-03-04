Ada Derana: на месте затопления иранского фрегата у Шри-Ланки нашли 80 тел

У берегов Шри-Ланки на месте затопления иранского фрегата IRIS Dena извлекли из воды 80 тел погибших, сообщил замглавы МИД островного государства Арун Хемачандра.
«На данный момент с затонувшего у берегов Шри-Ланки иранского военно-морского судна IRIS Dena, подвергшегося атаке американской военной подлодки, извлечено 80 тел», — сообщает Ada Derana со ссылкой на слова Аруна Хемачандра.
Он добавил, что ВМС Шри-Ланки получили сигнал бедствия и спасли 32 человек. По словам Аруна Хемачандра, двое из них находятся в критическом состоянии. Он также отметил, что корабль направлялся из Индии в Иран.
Как сообщалось ранее, на борту судна находились 180 человек. По словам главы Пентагона Пита Хегсета, американская подлодка потопила корабль, выпустив в него торпеды.