Ada Derana: на месте затопления иранского фрегата у Шри-Ланки нашли 80 тел

В МИД Шри-Ланки сообщили, что специалисты спасли 32 человек после потопления иранского судна IRIS Dena.

Источник: Аргументы и факты

У берегов Шри-Ланки на месте затопления иранского фрегата IRIS Dena извлекли из воды 80 тел погибших, сообщил замглавы МИД островного государства Арун Хемачандра.

«На данный момент с затонувшего у берегов Шри-Ланки иранского военно-морского судна IRIS Dena, подвергшегося атаке американской военной подлодки, извлечено 80 тел», — сообщает Ada Derana со ссылкой на слова Аруна Хемачандра.

Он добавил, что ВМС Шри-Ланки получили сигнал бедствия и спасли 32 человек. По словам Аруна Хемачандра, двое из них находятся в критическом состоянии. Он также отметил, что корабль направлялся из Индии в Иран.

Как сообщалось ранее, на борту судна находились 180 человек. По словам главы Пентагона Пита Хегсета, американская подлодка потопила корабль, выпустив в него торпеды.

