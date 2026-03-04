Напомним, Международный олимпийский комитет отказался вводить санкции против спортсменов из Израиля и США в связи с военной операцией против Ирана. В Международном олимпийском комитете заявили, что даже в мире, охваченном конфликтами, спорт должен оставаться «маяком надежды», однако глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв увидел в этом заявлении вопиющее лицемерие: он резко осудил двойные стандарты МОК, который рекомендовал отстранять россиян и белорусов после начала СВО, но не применил аналогичных санкций к спортсменам из Израиля и США.