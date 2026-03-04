Ричмонд
Колобков назвал лицемерной позицию МОК по США и Израилю

Бывший министр спорта Павел Колобков обвинил Международный олимпийский комитет в лицемерии. По его словам, сейчас МОК соблюдает олимпийскую хартию в отношении США и Израиля, хотя раньше в аналогичной ситуации с Россией повел себя иначе.

Источник: Life.ru

«Теперь у нас есть аргументы для того, чтобы дальше продолжать диалог с ними. Хотя хватит уже вести диалог с МОК и международными спортивными федерациями, нам пора давить на них и говорить с ними более жёстко», — заявил Колобков в интервью «ВсёПроСпорт».

Напомним, Международный олимпийский комитет отказался вводить санкции против спортсменов из Израиля и США в связи с военной операцией против Ирана. В Международном олимпийском комитете заявили, что даже в мире, охваченном конфликтами, спорт должен оставаться «маяком надежды», однако глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв увидел в этом заявлении вопиющее лицемерие: он резко осудил двойные стандарты МОК, который рекомендовал отстранять россиян и белорусов после начала СВО, но не применил аналогичных санкций к спортсменам из Израиля и США.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

