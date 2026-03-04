На Камчатке собрали коллекцию донных животных для изучения их защиты от рыб

Наибольший интерес для дальнейшего исследования представляют один из видов морских ежей и хищная полихета с ядовитыми челюстями. У обоих зафиксированы разнообразные вторичные метаболиты — химические соединения, которые организм вырабатывает, предположительно, именно для защиты от хищников, а не для базовых процессов жизнедеятельности. Следующий этап для ученых — выяснить, какие конкретно вещества за это отвечают, и как на них реагируют рыбы-бентофаги в экспериментальных условиях.