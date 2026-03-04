На Камчатке собрали коллекцию донных животных для изучения их защиты от рыб

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Специалисты Камчатского государственного университета (КамГУ) им. Витуса Беринга с коллегами из Карельского научного центра РАН собрали коллекцию морских донных беспозвоночных в прикамчатских водах с целью изучения их механизма химической защиты от рыб-хищников, сообщили в пресс-службе КамГУ.
«Химическая защита у морских беспозвоночных Дальнего Востока изучена недостаточно. Собранная коллекция станет основой для исследований нового уровня: мы планируем совместить поведенческие эксперименты на рыбах и биохимический анализ защитных соединений», — рассказала доцент кафедры биологии и наук о Земле КамГУ Ольга Исаева, чьи слова приводит пресс-служба.
Камчатский шельф — один из наиболее биологически богатых морских районов России. На дне здесь обитают сотни видов беспозвоночных, которые служат кормовой базой для промысловых рыб. Часть этих животных, по предположению ученых, выработала механизм химической защиты от поедания — особь вырабатывает соединения, делающие ее несъедобной или токсичной для хищников. Однако этот механизм у дальневосточных морских беспозвоночных до сих пор практически не изучался.
Полевые работы проходили в ходе экспедиции на исследовательском судне «Профессор Мультановский». Пробы были отобраны на 125 станциях с помощью дночерпателя Box-corer — прибора, который захватывает участок морского дна площадью 0,1 кв. м вместе со всеми обитателями. В коллекцию вошли представители четырех групп животных: пять видов морских ежей, три вида офиур — так называемых змеехвосток, шесть видов многощетинковых червей-полихет, а также морская звезда и голотурия. Каждый из этих организмов — потенциальный носитель защитных химических соединений.
Наибольший интерес для дальнейшего исследования представляют один из видов морских ежей и хищная полихета с ядовитыми челюстями. У обоих зафиксированы разнообразные вторичные метаболиты — химические соединения, которые организм вырабатывает, предположительно, именно для защиты от хищников, а не для базовых процессов жизнедеятельности. Следующий этап для ученых — выяснить, какие конкретно вещества за это отвечают, и как на них реагируют рыбы-бентофаги в экспериментальных условиях.
Работы проведены в рамках межведомственной комплексной программы научных исследований Камчатского полуострова и сопредельных акваторий 2024−2026 годах. Координатором программы, объединяющей усилия 11 научных организаций, выступает КамГУ им. Витуса Беринга.