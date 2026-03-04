Путин объявил благодарность сотрудникам «России сегодня»

Так, согласно документу, за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий объявлена благодарность начальнику управления общероссийской информации объединенной главной дирекции информации медиагруппы «Россия сегодня» Юлии Оглоблиной и заместителю начальника управления-начальнику службы мониторинга объединенной главной дирекции информации Яне Авдеевой.