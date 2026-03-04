Рост уровня моря затронет на 68% больше людей, чем прогнозировалось

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Географы из Европы обнаружили, что прогнозы роста уровня моря сильно недооценивают его последствия, что связано с систематическим его занижением на 20−30 см. Увеличение этого показателя затронет на 68% больше людей, чем считали эксперты в прошлом, сообщила пресс-служба нидерландского Вагенингенского университета.
«Почти все прогнозы опираются не на реальные замеры этого показателя в разных регионах Земли, а на математические расчеты. В результате этого они систематически недооценивают как площадь, так и число людей, которые окажутся в зоне опасности. Проведенные нами расчеты показывают, что площадь этих территорий на 37% выше ожидаемой, а число затронутых этим процессом людей составит порядка 132 млн человек», — заявила географ Вагенингенского университета Катарина Сигер, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как отмечают Сигер и ее коллеги, быстрый рост температур на Земле приведет к значительному повышению уровня моря за счет таяния ледников Гренландии и Арктики, а также самых уязвимых ледовых массивов Западной Антарктики.
По текущим прогнозам экспертов ООН, если уровень выбросов парниковых газов будет расти с текущими темпами, уровень Мирового океана вырастет примерно на 30−50 сантиметров уже к концу этого столетия. Европейские географы обратили внимание на то, что 99% этих прогнозов опирается не на реальные замеры текущего уровня моря у берегов разных континентов Земли, а на модельные расчеты, полученные на базе спутниковых снимков и предположения, что вода будет равномерно распределяться по поверхности земного шара под действием силы притяжения и вращения планеты. В реальности это не далеко так, что связано с тем, как на высоту «столба» воды влияют течения, ветра, соленость и температура моря.
Руководствуясь этой идеей, Сигер и ее коллеги объединили результаты большого числа реальных замеров уровня моря в разных регионах Мирового океана, и сопоставили их с результатами и исходными данными моделей, использованных при составлении прогнозов. Эти расчеты показали, что в среднем уровень моря в прогнозах был занижен на 20−30 сантиметров, причем во многих регионах глобального Юга, в том числе в дельте Меконга и других крупных рек, он был занижен более чем на метр.
Когда ученые учли все эти разночтения, они обнаружили, что прогнозируемый рост уровня моря охватит на 37% больше прибрежных территорий, чем указывали предыдущие прогнозы, а также затронет жизни 132 млн человек, что на 68% выше предыдущих оценок. Это в особенности касается стран Юго-Восточной Азии, Австралии и Тихоокеанского региона, что следует учитывать профильным органам власти в этих государствах и регионах, подытожили исследователи.