Рост уровня моря затронет на 68% больше людей, чем прогнозировалось

По текущим прогнозам экспертов ООН, если уровень выбросов парниковых газов будет расти с текущими темпами, уровень Мирового океана вырастет примерно на 30−50 сантиметров уже к концу этого столетия. Европейские географы обратили внимание на то, что 99% этих прогнозов опирается не на реальные замеры текущего уровня моря у берегов разных континентов Земли, а на модельные расчеты, полученные на базе спутниковых снимков и предположения, что вода будет равномерно распределяться по поверхности земного шара под действием силы притяжения и вращения планеты. В реальности это не далеко так, что связано с тем, как на высоту «столба» воды влияют течения, ветра, соленость и температура моря.