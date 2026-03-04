«Вырвали победу»: Валерий Гладилин дал оценку матчу «Зенита» и «Балтики»

Заслуженный тренер России и бывший футболист «Спартака» и «Локомотива» Валерий Гладилин высказался о победе «Зенита» над калининградской «Балтикой» в ¼ финала Пути регионов Кубка России. Петербургская команда выиграла со счетом 1:0 и вышла в полуфинал турнира. Об этом пишет mk.ru.
«Хорошая игра была кубковая, равная игра. “Зенит” опять вырвал победу. А так шансы были примерно равны», — отметил Гладилин.
По его словам, «Зенит» после зимней паузы находится в хорошем состоянии, функционально готов и показывает сильный характер. В то же время «Балтика» играет в вязкий оборонительный футбол, забивая только при возможности.
Тренер добавил, что шансы «Зенита» на победу в Кубке России и чемпионстве высоки, а «Балтика» будет бороться за пятое место в РПЛ. Он также отметил эмоциональный гол Александра Соболева.
Ранее стало известно, что форвард «Зенита» Александр Соболев мог сменить команду в зимнее трансферное окно. Питерский клуб пытался отправить нападающего в белградскую «Црвену Звезду», однако переход не состоялся из-за Деяна Станковича.