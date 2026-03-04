Водители в шоке от стремительного роста цен на нефтепродукты: «Всё только начинается, и помогать никто не будет»

Водители в шоке от роста цен на нефтепродукты и опасаются, что будет дальше: Это просто ужасно! Нам придётся экономить на одежде!
Резкий рост цен на топливо и продукты вызывает у людей тревогу и стресс. Многие вынуждены экономить на повседневных расходах, пересматривать бюджет и искать способы дотянуть до зарплаты:
«Это конечно, ударит по кошельку, как и в случае с другими водителями. С экономической точки зрения это серьёзно сказывается на людях. Если растут цены на продукты питания и топливо, нам приходится экономить на одежде и обуви, потому что иначе мы просто не сможем добраться до работы. А если мы не будем работать, то и достойной зарплаты у нас не будет. Всё упирается именно в это».
«Прежде всего, нельзя так резко повышать цены — нужна определённая стабильность. Людям нужно время, чтобы привыкнуть к изменениям, потому что едва успеваешь адаптироваться к одной цене, как появляется уже другая. Такой сильный дисбаланс серьёзно вредит».
«Проблема? Да, очень серьёзная. Цены растут, а зарплаты остаются прежними. Сколько денег нужно найти в отопительный сезон? Если тарифы продолжают повышаться хотя бы на поллея или на лей, то за месяц набегает значительная сумма. Не могу сказать, что мне это нравится — расходы заметно выросли. Должно ли государство это регулировать? Конечно, должно. Необходимо вмешаться и сдержать рост цен».
«Вы же сами видите, что происходит: Всего за два дня цены выросли почти на два лея. Ужас, что происходит! Приходится экономить. Подорожают все продукты, товары, услуги».
Напомним, что стоимость дизтоплива выросла на 56 банов, а бензин стал дороже на 20 банов.
