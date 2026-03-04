Пентагон анонсировал новый этап операции США против Ирана

Чуть позже Пентагон опубликовал кадры с этим ударом. На опубликованном видео торпеда попадает в кормовую часть судна. Удар оказался настолько мощным, что корабль IRIS Dena «подпрыгнул» на воде, а в небо подбросило большое количество воды. После попадания корабль сразу начал идти ко дну.