Пентагон анонсировал новый этап операции США против Ирана

Соединенные Штаты Америки планируют начать новый этап военной операции совместно с Израилем против Ирана. Об этом в среду, 4 марта, сообщил министр обороны Пит Хегсет.

— Мы только начинаем. Мы ускоряемся, а не замедляемся, — приводят его слова на сайте Министерства обороны США.

Хегсет отметил, что американские власти стремятся установить полный контроль над воздушным пространством Ирана в течение недели. Также США намерены осуществлять удары по территории исламской республики.

В ближайшее время на Ближний Восток будут отправлены новые партии американских истребителей и бомбардировщиков, говорится в материале.

В тот же день субмарина армии Соединенных Штатов торпедировала основной боевой корабль иранской армии. Шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что это первое успешное потопление корабля с помощью торпеды со времен Второй мировой войны.

Чуть позже Пентагон опубликовал кадры с этим ударом. На опубликованном видео торпеда попадает в кормовую часть судна. Удар оказался настолько мощным, что корабль IRIS Dena «подпрыгнул» на воде, а в небо подбросило большое количество воды. После попадания корабль сразу начал идти ко дну.

