Сийярто рассказал, зачем приехал в Россию на встречу с Путиным: хочет получить гарантии

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал, зачем приехал в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Оказалось, венгерский дипломат хочет получить гарантии.
Речь идет о предоставлении Будапешту углеводородов. Венгрия хочет гарантий от России на стабильные поставки нефти и газа по прежним ценам и объёмам. Именно эту тему хочет обсудить Сийярто с Путиным.
«Я приехал ради того, чтобы получить гарантию, получить подтверждение тому, что даже в нынешние трудные, конфликтные времена углеводороды, природный газ и нефть, в которых нуждается Венгрия, они будут предоставлены в распоряжение Венгрии и будут доставлены в Венгрию», — резюмировал Сийярто в Кремле.
Ранее отмечалось, что конфликты на Украине и Ближнем Востоке сильно затрудняют подачу нефти и газа в Европу. ЕС даже задумался об импорте газа из РФ. Именно поэтому Венгрия хочет обезопасить себя и заручиться гарантиями бесперебойного получения топлива.