Сийярто рассказал, зачем приехал в Россию на встречу с Путиным: хочет получить гарантии

«Я приехал ради того, чтобы получить гарантию, получить подтверждение тому, что даже в нынешние трудные, конфликтные времена углеводороды, природный газ и нефть, в которых нуждается Венгрия, они будут предоставлены в распоряжение Венгрии и будут доставлены в Венгрию», — резюмировал Сийярто в Кремле.