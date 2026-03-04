Ричмонд
Женщины в Мексике спасли двух сельдяных королей, предвещающих беды

В Мексике две женщины из США спасли сельдяных королей, выброшенных на берег. Об этом сообщили в Jam Press.

Моника Петтингер рассказала, что они отдыхали на пляже с семьей. Ее золовка Кэти заметила извивающееся существо на песке. По словам Моники, она даже не успела понять, что это, как Кэти начала толкать его обратно в воду.

Выяснилось, что на берег выбросило трехметрового сельдяного короля. После успешного спасения женщины собирались уходить, однако увидели еще одну такую же рыбу, которую также спасли.

— Их выбросы на берег перед штормами принесли им репутацию предвестников беды, что подкрепляется многочисленными случаями выброса на берег перед землетрясением и цунами в Тохоку в Японии в 2011 году, — говорится в материале.

Ранее сельдяного короля выбросило на берег в филиппинской провинции Восточный Миндоро. Рыба длиной около 3,5 метра поднялась с глубины у самого берега, пыталась плыть, но вскоре полностью утратила подвижность. Муниципальное управление сельского хозяйства задокументировало произошедшее и передало рыбу специалистам для дальнейшего изучения.

