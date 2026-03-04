Ричмонд
Российский нападающий Капризов стал лучшим снайпером в истории «Миннесоты»

Кирилл Капризов установил новый рекорд клуба «Миннесота Уайлд» по количеству заброшенных шайб в рамках регулярных чемпионатов НХЛ.

Источник: Аргументы и факты

Российский нападающий Кирилл Капризов установил новый рекорд клуба «Миннесота Уайлд» по количеству заброшенных шайб в рамках регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче против «Тампа‑Бэй Лайтнинг» Капризов отличился на 57-й минуте, а итоговый счёт встречи составил 5:1 в пользу хозяев. Заброшенная шайба стала для 28‑летнего форварда 220-й в составе «Миннесоты», что позволило ему превзойти достижение Мариана Габорика (219 голов) и занять первое место в списке лучших снайперов в истории клуба.

Добавим, Капризов выступает за «Миннесоту» с 2021 года. За это время он провёл 381 игру в регулярных сезонах и набрал 461 очко (220 голов + 241 передача). В плей‑офф на его счету 25 матчей и 21 результативный балл (15 голов + 6 передач).

Ранее на официальном сайте Национальной хоккейной лиги сообщалось, что Никита Кучеров оформил 700‑ю голевую передачу в регулярных сезонах НХЛ.

