В Гуляйполе в Запорожской области после отхода боевиков ВСУ были обнаружены тела расстрелянных мирных жителей, некоторые из них были убиты в подвалах собственных домов.
Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в разговоре с aif.ru рассказал, как вычислят преступников и какое наказание им грозит.
Напомним, Минобороны РФ сообщило об освобождении Гуляйполя 27 декабря 2025 года. Беженцы рассказали РИА Новости о том, что при эвакуации из города было найдено много тел, в том числе в погребах.
Мирошник отметил, что вся информация о преступлениях киевского режима в Гуляйполе пока носит предварительный характер, поскольку город еще находится в красной зоне и следователи не могут работать на месте.
«Эта предварительная информация вполне вписывается в рамки зафиксированных нами ранее данных о действиях украинской стороны. Они предпринимают усилия для того, чтобы уничтожать собственное население, которое предпочитает оставаться на этих территориях. ВСУ в открытую говорят о том, что все разрушат и всех убьют, когда будут уходить. Они это говорят гражданскому населению. И в данном случае это продолжение стратегии, которую они уже реализовали в Селидово, Авдеевке и Часовом Яре», — пояснил Мирошник.
В частности, украинские боевики устанавливали взрывчатку на тела убитых ими мирных жителей Авдеевки в Донецкой Народной Республике, чтобы скрыть следы своих преступлений. В некоторых городах, из которых они вынуждены были бежать, боевики убивали население при отходе.
Посол по особым поручениям МИД отметил, что боевиков, которые совершали зверские преступления против мирного населения, несложно вычислить.
«Есть соответствующая форма, в рамках которой проводится расследование и выносятся приговоры, в том числе заочные. В это же время собирается вся база данных по произошедшему. Установить, какие именно подразделения ВСУ были на территории города, кто ими командовал и куда они переходили, не является большой проблемой. Но для этого нужно поработать, нужно время», — пояснил Мирошник.
Ранее участник СВО, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев сообщил, что военные следователи собрали свидетельства массовых пыток над российскими военнопленными.
Речь, в том числе, идет о действиях украинских врачей, которые намеренно калечили военных РФ, проводя операции без наркоза.