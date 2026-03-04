Ричмонд
В подземном переходе на проспекте Кировском в Ростове разрушается мозаичное панно

Кадры повреждений разместила в соцсетях ростовская общественница.

Источник: Комсомольская правда

В ростовском подземном переходе на проспекте Кировском обвалилось мозаичное панно. Фотографии повреждений опубликовала в телеграм-канале общественный деятель Елена Хатламаджиян.

— Не успел начаться ремонт в подземном переходе на Кировском, как уже увеличился обвал панно, — написала ростовчанка и задалась вопросом, кто контролирует работы.

Напомним, с 3 марта по 30 ноября 2026 года объект закрыт для горожан. На время ремонта планируется организовать наземный переход через проезжую часть улицы Большой Садовой с восточной стороны.

Подземный переход на проспекте Кировском является объектом культурного наследия регионального значения. Он был построен в 1973 году, а его главной особенностью считаются уникальные мозаичные панно общей площадью 85 квадратных метров. Сюжеты мозаик включают иллюстрацию из книги астронома Камиля Фламмариона, выход космонавта Алексея Леонова в открытый космос и фантастическую сцену высадки советских космонавтов на спутник Юпитера Ганимед.

