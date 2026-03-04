Ричмонд
Магуайр получил 15 месяцев тюрьмы условно за драку в Греции

Греческий суд приговорил футболиста «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра к 15 месяцам тюрьмы условно за инцидент на острове Миконос в августе 2020 года.

Греческий суд приговорил футболиста «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра к 15 месяцам тюремного заключения условно за инцидент на острове Миконос в августе 2020 года. Об этом пишет Sky Sports.

Сообщается, что центральный защитник осужден за нанесение неопасных телесных повреждений, сопротивление при аресте и попытку подкупа. При этом Магуайр в судебном заседании не участвовал и не признал своей вины в предъявленных обвинениях.

Согласно материалам дела, рано утром 21 августа 2020 года в ходе конфликта с группой граждан Великобритании футболист и двое его спутников оказали сопротивление полиции и предприняли попытку подкупа. Все участники были задержаны.

Сторона защиты представила свою версию событий, указав на провокацию со стороны фанатов другого клуба и нападение на сестру Магуайра Дейзи. Адвокат также ходатайствовал об отсрочке рассмотрения дела на основании новых обстоятельств, связанных с инцидентом, в результате которого Дейзи потеряла сознание после инъекции неизвестного вещества. Ходатайство было отклонено судом.

Ранее сообщалось, что футболист «Пари Сен‑Жермен» и сборной Марокко Ашраф Хакими предстанет перед судом по делу об изнасиловани.