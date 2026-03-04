Магуайр получил 15 месяцев тюрьмы условно за драку в Греции

Сторона защиты представила свою версию событий, указав на провокацию со стороны фанатов другого клуба и нападение на сестру Магуайра Дейзи. Адвокат также ходатайствовал об отсрочке рассмотрения дела на основании новых обстоятельств, связанных с инцидентом, в результате которого Дейзи потеряла сознание после инъекции неизвестного вещества. Ходатайство было отклонено судом.