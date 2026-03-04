«Он не мачо, он ни о чем»: Соловьев оценил физическую форму Макрона

Ранее о внешнем виде премьер-министра Венгрии Виктора Орбана высказался президент Украины Владимир Зеленский. В ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности он публично оскорбил венгерского политика. Украинский лидер отметил, что Орбан может думать о том, как отрастить свой живот, а не о том, как нарастить армию.