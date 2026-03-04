«Он не мачо, он ни о чем»: Соловьев оценил физическую форму Макрона

Российский телеведущий Владимир Соловьев в программе «Полный контакт» раскритиковал физическую форму президента Франции Эммануэля Макрона.
По мнению журналиста, мышцы у французского лидера ненастоящие.
— А он пытается создать впечатление, что он мачо. А он не мачо. Вот эти дорисованные на фотографиях бицепсы, эта попытка боксировать, это пыхтение — он пустой, — заявил Соловьев.
Также телеведущий отметил, что Макрон «всю жизнь пытается казаться крутым».
В январе Макрон появился на публике с покрасневшим, вероятно, из-за лопнувшего сосуда глазом. Он вышел на выступление перед военными во французском городе Истр. Пользователи X высмеяли внешний вид главы государства и пошутили, что тот стал жертвой домашнего насилия со стороны жены Брижит.
Ранее о внешнем виде премьер-министра Венгрии Виктора Орбана высказался президент Украины Владимир Зеленский. В ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности он публично оскорбил венгерского политика. Украинский лидер отметил, что Орбан может думать о том, как отрастить свой живот, а не о том, как нарастить армию.