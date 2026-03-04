Трампу и Нетаньяху предложили дать Нобелевскую премию мира за войну с Ираном

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров усомнился, что доводы Штатов перед нападением на Иран были адекватными. Также он призвал все страны Ближнего Востока прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров. При этом дипломат заметил, что назрел вопрос о месте и роли США в мире.