Трампу и Нетаньяху предложили дать Нобелевскую премию мира за войну с Ираном

Для Трампа и Нетаньяху война в Иране может иметь неожиданные последствия.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заслуживают Нобелевской премии мира за операцию против Ирана. Так считает генеральный консул еврейского государства в Нью-Йорке Офир Акунис. Дипломат поделился своим мнением с журналистами издания Fox News.

«Я думаю, что Трамп и Нетаньяху заслуживают Нобелевскую премию мира», — резюмировал Офир Акунис в своей речи.

Акунис считает, что Трамп и Нетаньяху заслуживают Нобелевской премии мира, как тогдашний президент Египта Анвар Садат и бывший премьер-министр Израиля Менахем Бегин в 1979 году. Тогда политики подписали мирное соглашение, чтобы вернуть Египту Синайского полуострова.

Правда, дипломат упустил из своей речи количество жертв из-за атаки Израиля и США на Иран. Он не упомянул об ударе по иранской школе, где погибли более 170 человек, причем большая часть жертв — дети.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров усомнился, что доводы Штатов перед нападением на Иран были адекватными. Также он призвал все страны Ближнего Востока прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров. При этом дипломат заметил, что назрел вопрос о месте и роли США в мире.

