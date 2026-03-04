Назван список продуктов с отрицательной калорийностью

Россиянам назвали продукты с отрицательной калорийностью. Диетолог-эндокринолог Елена Сюракшина объяснила, что такие продукты требуют на переваривание больше энергии, чем содержат сами. Об этом пишет «Абзац».
«Продукты с отрицательной калорийностью — это клетчатка, низкокалорийные овощи и фрукты: сельдерей, огурцы, капуста, цитрусовые, ананас, яблоки, авокадо и другие, а также отруби», — пояснила эксперт.
По словам Сюракшиной, клетчатка разбухает в желудке и кишечнике, что помогает быстрее почувствовать насыщение и снизить риск переедания. Такие продукты также способствуют очищению сосудов и выведению шлаков и токсинов.
Она добавила, что нельзя есть все овощи и фрукты без ограничений. К примеру, людям с сахарным диабетом или инсулинорезистентностью следует придерживаться правила «светофора»: красное нужно убрать, оранжевое — ограничить, зеленое — можно.
Прежде тренер Юрий Брабечан назвал продукты, которые являются скрытыми калорийными ловушками. Финики и гранола могут незаметно добавить сотни калорий.