Во всех провинциях Ирака полностью прекратилась подача электроэнергии

С заявлением о кризисной ситуации с энергией в Ираке выступило Минэнерго страны.

Источник: Комсомольская правда

Минэнерго Ирака сообщило, что во всех провинциях страны 4 марта полностью прекратилась подача электроэнергии.

«Электросеть полностью отключена во всех провинциях Ирака», — передает официальное информационное иракское агентство INA со ссылкой на заявление министерства.

По данным ведомства, сейчас специалисты выясняют причины масштабного отключения. Также ведутся работы по восстановлению работы электростанций и линий передачи электроэнергии, чтобы как можно скорее вернуть свет гражданам Ирака.

Ранее в Ираке подверглось удару беспилотников здание ЦРУ. По данным телеканала CBS, иракский объект был поражен двумя дронами. Пострадавших в результате атаки нет.

Корпус стражей исламской революции объявил о «самой мощной» атаке против Израиля и военных объектов США в регионе. В ходе этих действий были атакованы беспилотными летательными аппаратами и ракетами консульство США в Эрбиле, а также базы с американскими и немецкими военными.

