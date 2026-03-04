Во всех провинциях Ирака полностью прекратилась подача электроэнергии

Минэнерго Ирака сообщило, что во всех провинциях страны 4 марта полностью прекратилась подача электроэнергии.
«Электросеть полностью отключена во всех провинциях Ирака», — передает официальное информационное иракское агентство INA со ссылкой на заявление министерства.
По данным ведомства, сейчас специалисты выясняют причины масштабного отключения. Также ведутся работы по восстановлению работы электростанций и линий передачи электроэнергии, чтобы как можно скорее вернуть свет гражданам Ирака.
Ранее в Ираке подверглось удару беспилотников здание ЦРУ. По данным телеканала CBS, иракский объект был поражен двумя дронами. Пострадавших в результате атаки нет.
Корпус стражей исламской революции объявил о «самой мощной» атаке против Израиля и военных объектов США в регионе. В ходе этих действий были атакованы беспилотными летательными аппаратами и ракетами консульство США в Эрбиле, а также базы с американскими и немецкими военными.