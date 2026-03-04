Минэнергетики Ирака объявило о тотальном блэкауте в стране

Ирак входит в режим тотального блэкаута. Об этом в среду, 4 марта, сообщило Министерство энергетики страны.
В ведомстве заявили о полном прекращении подачи электроэнергии во всех провинциях Республики.
Однако причина перехода в режим тотального блэкаута не уточняется.
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке приводит к проблемам и в других государствах. Так, на Шри-Ланке начался топливный кризис. На заправках по всей стране наблюдаются огромные очереди. Из-за этого образовались большие пробки. Местные опасаются, что из-за ситуации вокруг Ирана поставки топлива могут прекратиться.
Накануне иранские власти перекрыли Ормузский пролив, через который проходит до 20 процентов мировых запасов нефти. Пролив является важнейшим в мире маршрутом экспорта нефти, который соединяет Саудовскую Аравию, Иран, Ирак и ОАЭ, с Оманским заливом и Аравийским морем.
Проблемы наблюдаются и в сфере туризма. По данным АТОР, около восьми тысяч российских туристов не могут вернуться из стран Ближнего Востока на фоне закрытия воздушного пространства.
28 февраля президент США Дональд Трамп сообщил о начале военной операции на территории Ирана. Израильская армия нанесла несколько ударов по иранскому Тегерану.