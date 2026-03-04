Минэнергетики Ирака объявило о тотальном блэкауте в стране

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке приводит к проблемам и в других государствах. Так, на Шри-Ланке начался топливный кризис. На заправках по всей стране наблюдаются огромные очереди. Из-за этого образовались большие пробки. Местные опасаются, что из-за ситуации вокруг Ирана поставки топлива могут прекратиться.