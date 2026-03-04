В РПЦ рассказали о новом виде мошенничества с использованием ИИ-священников

Новый вид мошенничества со священниками, сгенерированными искусственным интеллектом (ИИ), появился в интернете. Об этом рассказал зампредседателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Так он прокомментировал YouTube-канал «Отец Дмитрий», у которого более 90 тысяч подписчиков. В роликах он рассказывает о церковных традициях.
— Использование сгенерированных ИИ-образов священников, которые вводят в заблуждение аудиторию, фактически стало новым видом интернет-мошенничества. Это, несомненно, является вызовом, который требует как технических мер противодействия, так и укрепления связей верующих с реальными приходами и священниками, — сказал Кипшидзе.
По его словам, проводится работа над созданием черного списка таких «сервисов», передает РИА Новости.
Ранее злоумышленники от имени Симбирской и Новоспасской митрополии сообщили Барышской и Инзенской епархиям о якобы необходимости срочной закупки дорогостоящей обрядовой одежды. В результате представители епархий перечислили на указанный счет около семи миллионов рублей. Мошенникам может грозить до десяти лет лишения свободы.