В РПЦ рассказали о новом виде мошенничества с использованием ИИ-священников

Ранее злоумышленники от имени Симбирской и Новоспасской митрополии сообщили Барышской и Инзенской епархиям о якобы необходимости срочной закупки дорогостоящей обрядовой одежды. В результате представители епархий перечислили на указанный счет около семи миллионов рублей. Мошенникам может грозить до десяти лет лишения свободы.