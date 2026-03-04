В Иране заявили о потерях США при атаке на Дубай: Жертв не меньше сотни

Ранее KP.RU сообщал, что в США признали слабость своих систем ПВО против иранских беспилотников Shahed. Как заявляет телеканал CNN, представители американской администрации видят серьезную угрозу в дронах Ирана, а вооруженные силы страны не способны перехватывать все БПЛА.