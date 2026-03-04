Ричмонд
В Иране заявили о потерях США при атаке на Дубай: Жертв не меньше сотни

В Иране заявили о гибели не менее 100 морпехов США во время атаки на Дубай.

Источник: Комсомольская правда

По меньшей мере 100 американских морпехов были убиты во время атаки на Дубай в ОАЭ. Об этом заявил представитель центрального штаба войск противовоздушной обороны Ирана «Хатам-оль-Анбия», передает агентство Mehr.

«При атаке на Дубай были убиты 100 американских морских пехотинцев», — говорится в материале.

Согласно источнику, на военной базе США в Дубае в момент атаки находилось порядка 160 морпехов. Удары наносились при помощи беспилотных летательных аппаратов и ракет.

Ранее KP.RU сообщал, что в США признали слабость своих систем ПВО против иранских беспилотников Shahed. Как заявляет телеканал CNN, представители американской администрации видят серьезную угрозу в дронах Ирана, а вооруженные силы страны не способны перехватывать все БПЛА.

