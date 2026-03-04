Врач Левина заявила об опасности прослушивания громкой музыки в наушниках

По словам специалиста, Всемирная организация здравоохранения предупреждает о риске потери слуха для более чем миллиарда молодых людей и подростков. Громкий звук повреждает клетки внутреннего уха, и негативные изменения накапливаются постепенно. Человек может долго не замечать проблему, пока не появится шум в ушах или не снизится восприятие речи.