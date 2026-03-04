Врач Левина заявила об опасности прослушивания громкой музыки в наушниках

Прослушивание музыки в наушниках на максимальной громкости до 105 децибел может нарушить слух уже через полчаса. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач, доцент кафедры оториноларингологии им. Преображенского Пироговского университета Юлия Левина.
По словам специалиста, Всемирная организация здравоохранения предупреждает о риске потери слуха для более чем миллиарда молодых людей и подростков. Громкий звук повреждает клетки внутреннего уха, и негативные изменения накапливаются постепенно. Человек может долго не замечать проблему, пока не появится шум в ушах или не снизится восприятие речи.
Левина рекомендует соблюдать правило «60/60» слушать музыку не громче 60% от максимальной громкости и не дольше 60 минут в день с перерывами каждые полчаса. При прослушивании на уровне около 90 децибел безопасное время сокращается до 15 минут, заключила врач.
Ранее врач Александра Филева заявила, что использование наушников-вкладышей может привести к воспалению.