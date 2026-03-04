Ричмонд
Число погибших при израильских ударах по Ливану выросло до 72

Число погибших в результате израильских ударов по Ливану превысило 70 человек, ранены более 400. Об этом в среду, 4 марта, сообщил центр чрезвычайных ситуаций при ливанском Министерстве здравоохранения.

— Число погибших из-за израильской агрессии с понедельника, 2 марта, по вечер среды, 4 марта, увеличилось до 72, ранения получили 437 человек, — приводит сообщение Минздрава РИА Новости.

2 марта США и Израиль нанесли новые удары по Ирану и Ливану. Они атаковали восточные, западные и южные районы Тегерана. Удары произошли «одновременно с утренним призывом к молитве». Целями стали объекты шиитской организации «Хезболла» в отдельных регионах республики, в том числе склады с оружием и иные объекты военной инфраструктуры.

В тот же день Армия обороны Израиля заявила об уничтожении начальника разведывательного управления «Хезболла» Хусейна Макледа. Он был убит, как утверждается, в результате израильского удара по Бейруту предшествующей ночью.

Премьер-министр Ливана Наваф Салам заявил, что правительство на фоне обострения конфликта между США, Израилем и Ираном ввело запрет на вооруженную деятельность «Хезболлы» по всей своей территории.

