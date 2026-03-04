Ценник на эскортниц в Дубае вырос в 5 раз и достиг почти миллиона на фоне конфликта в Иране

Сегодня депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой создать в России полугодовую карантинную зону для эскортниц, возвращающихся из Дубая из-за конфликта. Парламентарий считает, что женщины лёгкого поведения, работавшие в Эмиратах, могут представлять угрозу из-за риска инфекций, поэтому их необходимо изолировать. Милонов предложил разместить такой карантин на курортах Красноярского края или на островах Новосибирского архипелага. Там, по его замыслу, дамы займутся физической активностью и «очистятся от влияния дубайских верблюдов», чтобы затем вернуться в общество «нормальными людьми, а не в мини-юбках с ценниками в тысячи евро за ночь».