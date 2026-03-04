Юрист Марчел призвал не спорить с мошенниками и не разыгрывать их

Эксперт пояснил, что мошенники используют психологическое давление, чтобы вывести человека из равновесия. Оправдываясь или пытаясь иронизировать, жертва невольно дает преступникам зацепки для манипуляций. Кроме того, длительный диалог позволяет злоумышленникам записать голос и создать его цифровой слепок для последующего обмана друзей и знакомых человека.