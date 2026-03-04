Юрист Марчел призвал не спорить с мошенниками и не разыгрывать их

Самой опасной ошибкой при разговоре с мошенниками является вступление в длительную полемику. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» предупредил юрист, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Кырлан Марчел.
Эксперт пояснил, что мошенники используют психологическое давление, чтобы вывести человека из равновесия. Оправдываясь или пытаясь иронизировать, жертва невольно дает преступникам зацепки для манипуляций. Кроме того, длительный диалог позволяет злоумышленникам записать голос и создать его цифровой слепок для последующего обмана друзей и знакомых человека.
Юрист также предостерег от попыток разыграть или проучить преступника. Это может спровоцировать ответную агрессию, например использование номера жертвы в качестве подменного при других преступлениях или бесконечные спам-звонки с угрозами.
Как только человек понимает, что общается с мошенником, необходимо сразу прекратить разговор без объяснения причин, заключил Марчел. Любое продолжение коммуникации несет дополнительные неоправданные риски.
