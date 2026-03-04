В Ростове девушка повредила глаза из-за кварцевой лампы

К офтальмологу обратилась 22-летняя сотрудница ветклиники с жалобами на покраснение, боль и светочувствительность обоих глаз. Она рассказала, что накануне появления симптомов зашла в кабинет, где была включена кварцевая лампа. Из-за большой загруженности ростовчанка не сразу заметила работающий прибор и провела в помещении некоторое время. На следующий день глаза стали слезиться и сильно болеть.