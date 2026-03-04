Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове девушка повредила глаза из-за кварцевой лампы

Донские медики помогли пациентке, у которой заболели глаза из-за ультрафиолета.

Источник: Комсомольская правда

Ростовские врачи помогли пациентке, которая повредила глаза из-за кварцевой лампы. Об этом говорится на сайте городской больницы № 6.

К офтальмологу обратилась 22-летняя сотрудница ветклиники с жалобами на покраснение, боль и светочувствительность обоих глаз. Она рассказала, что накануне появления симптомов зашла в кабинет, где была включена кварцевая лампа. Из-за большой загруженности ростовчанка не сразу заметила работающий прибор и провела в помещении некоторое время. На следующий день глаза стали слезиться и сильно болеть.

Девушке поставили диагноз- электроофтальмия (воспалительное заболевание глаз, вызванное ультрафиолетом).

— Благодаря своевременной диагностике и адекватной терапии удалось полностью восстановить зрительные функции пациентки. На момент контрольного осмотра жалобы отсутствовали, объективные показатели соответствовали норме, — говорится в сообщении.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!