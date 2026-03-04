Путин: Спецслужбы РФ сообщили о подготовке подрыва «Голубого» и «Турецкого» потоков

У российских спецслужб есть информация о подготовке подрыва «Голубого потока» и «Турецкого потока». Об этом в среду, 4 марта, сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью корреспонденту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину.
Глава государства отметил, что диверсия готовилась Киевом при поддержке западных спецслужб.
— По имеющимся у наших спецслужб данным, так же, как когда-то были подорваны «Северные потоки», сейчас в Киеве при поддержке некоторых спецслужб Запада готовится акция по подрыву «Голубого потока» и «Турецкого потока». Посмотрим, что будет происходить в этой сфере. Но это очень опасная игра, особенно сегодня, — поделился Путин в интервью.
Также российский лидер сообщил, что Москва уже передала Анкаре эту информацию.
27 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у российских спецслужб есть информация о подготовке Украины к диверсиям на «Турецком» и «Голубом» потоках.
24 февраля об этом также говорил российский лидер Владимир Путин. В ходе заседания коллегии ФСБ РФ он заявил о возможных попытках подрыва «Турецкого» и «Голубого» потоков по дну Черного моря. По его словам, злоумышленники «все делают для того, чтобы совершить какую-то провокацию и сломать все, что достигнуто на этом переговорном треке».