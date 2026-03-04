Путин: Спецслужбы РФ сообщили о подготовке подрыва «Голубого» и «Турецкого» потоков

— По имеющимся у наших спецслужб данным, так же, как когда-то были подорваны «Северные потоки», сейчас в Киеве при поддержке некоторых спецслужб Запада готовится акция по подрыву «Голубого потока» и «Турецкого потока». Посмотрим, что будет происходить в этой сфере. Но это очень опасная игра, особенно сегодня, — поделился Путин в интервью.