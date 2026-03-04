Комиссаренко пожаловался на отношение к нему в Европе

«То есть я через два года вообще непонятно кто. Понимаете? Через два года у меня [останется лишь] паспорт от микроволновки… Буквально ничего! Когда у тебя паспорт [сроком действия] меньше года, ты даже на ВНЖ [вид на жительство в Европе] подаваться не можешь. Я вообще не знаю, на что буду готов через год Да, это такая жесть вообще», — сказал он.