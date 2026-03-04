Синоптик Ильин: москвичей в конце недели ждут морозы до −17 градусов

«Климатическую весну ждать пока не стоит, потому что в выходные к нам снова придет зима. Погода в выходные начнет резко меняться, в ночные часы похолодает до −12…-17 градусов. Мороз будет держаться и в начале следующей недели, днем в понедельник и вторник — 9 и 10 марта — ожидается дневная температура в пределах −6…-11 градусов», — пояснил эксперт.