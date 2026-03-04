Ричмонд
Синоптик Ильин: москвичей в конце недели ждут морозы до −17 градусов

Синоптик Александр Ильин рассказал, какая погода ждет жителей столичного региона в начале марта.

Источник: Аргументы и факты

В конце недели в Москву вернутся настоящие зимние морозы, температура опустится до −17 градусов, сообщил в беседе с aif.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Специалист отметил, что ждать начала климатической весны в ближайшие дни не стоит.

«Климатическую весну ждать пока не стоит, потому что в выходные к нам снова придет зима. Погода в выходные начнет резко меняться, в ночные часы похолодает до −12…-17 градусов. Мороз будет держаться и в начале следующей недели, днем в понедельник и вторник — 9 и 10 марта — ожидается дневная температура в пределах −6…-11 градусов», — пояснил эксперт.

При этом в течение текущей рабочей недели температура воздуха в Москве и области будет довольно комфортной.

«До пятницы будут сохраняться слабоположительные температуры в дневные часы и слабоотрицательные — в ночные часы, с морозами до 0…-5 градусов», — добавил специалист.

Ранее Роскосмос показал снимки циклона, который принес снегопад в Москву.