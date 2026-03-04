Агроном Тихонова рассказала, какие садовые работы нужно провести в марте

В конце марта можно приступать к подкормке растений, продолжила Тихонова. По ее словам, делать это надо тогда, когда снег сойдет или останется ледяная корка. Эксперт рекомендует разбрасывать гранулированные удобрения под плодовые деревья, кустарники, многолетники и розы примерно по горсти на квадратный метр.