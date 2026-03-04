Агроном Тихонова рассказала, какие садовые работы нужно провести в марте

Аномально снежная зима сдвинула график садовых работ, и в первую очередь в марте необходимо очистить от тяжелого снега теплицы и крыши построек. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала агроном-плодоовощевод Елизавета Тихонова.
По словам специалиста, освободить теплицы от снега важно так как в противном случае их может раздавить.
В конце марта можно приступать к подкормке растений, продолжила Тихонова. По ее словам, делать это надо тогда, когда снег сойдет или останется ледяная корка. Эксперт рекомендует разбрасывать гранулированные удобрения под плодовые деревья, кустарники, многолетники и розы примерно по горсти на квадратный метр.
При благоприятной погоде в конце месяца также можно заняться обрезкой кустарников и плодовых растений, оставляя 8−12 сантиметров над почвой, чтобы почки могли проснуться, заключила Тихонова.
Ранее биолог Татьяна Ноздрина заявила, что снежная зима может привести к нашествию вредителей на даче.