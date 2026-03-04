Эксперт Бастрыкина раскрыла, как избежать слежки через телефон

Специалист пояснила, что обнаруженные незнакомые программы на смартфоне нужно сразу удалять, а антивирус поможет выявить опасные сервисы. Она также посоветовала с осторожностью предоставлять приложениям доступ к камере и микрофону и делать это только в случае необходимости. Периодически стоит проверять, какие права уже выданы, чтобы не пропустить автоматически данные разрешения.