Эксперт Бастрыкина раскрыла, как избежать слежки через телефон

Необходимо регулярно проверять смартфон на наличие незнакомых приложений и использовать антивирус для защиты конфиденциальной информации на устройстве. Кроме того, это поможет избежать слежки заявила в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» эксперт Анастасия Бастрыкина.
Специалист пояснила, что обнаруженные незнакомые программы на смартфоне нужно сразу удалять, а антивирус поможет выявить опасные сервисы. Она также посоветовала с осторожностью предоставлять приложениям доступ к камере и микрофону и делать это только в случае необходимости. Периодически стоит проверять, какие права уже выданы, чтобы не пропустить автоматически данные разрешения.
Кроме того, Бастрыкина предупредила об опасности перехода по ссылкам от незнакомых людей и открытия присланных ими файлов. Даже интригующие комментарии о совместных фото или компромате являются уловкой мошенников для получения доступа к персональным данным, заключила специалист.
Ранее сообщалось, что очки компании Meta* могли записывать личные моменты без ведома пользователей.
*Признана экстремистской и запрещена в России.