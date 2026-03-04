Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Бастрыкина раскрыла, как избежать слежки через телефон

Эксперт Анастасия Бастрыкина заявила, что проверка прав приложений на использование камеры поможет избежать слежки.

Источник: Аргументы и факты

Необходимо регулярно проверять смартфон на наличие незнакомых приложений и использовать антивирус для защиты конфиденциальной информации на устройстве. Кроме того, это поможет избежать слежки заявила в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» эксперт Анастасия Бастрыкина.

Специалист пояснила, что обнаруженные незнакомые программы на смартфоне нужно сразу удалять, а антивирус поможет выявить опасные сервисы. Она также посоветовала с осторожностью предоставлять приложениям доступ к камере и микрофону и делать это только в случае необходимости. Периодически стоит проверять, какие права уже выданы, чтобы не пропустить автоматически данные разрешения.

Кроме того, Бастрыкина предупредила об опасности перехода по ссылкам от незнакомых людей и открытия присланных ими файлов. Даже интригующие комментарии о совместных фото или компромате являются уловкой мошенников для получения доступа к персональным данным, заключила специалист.

Ранее сообщалось, что очки компании Meta* могли записывать личные моменты без ведома пользователей.

*Признана экстремистской и запрещена в России.