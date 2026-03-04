Послу Нидерландов Балфорт заявлен протест из-за акции у посольства РФ в Гааге

«24 февраля перед зданием посольства Российской Федерации в Гааге с согласия нидерландских властей и при полном бездействии представителей правоохранительных органов королевства прошла антироссийская акция, фактически заблокировавшая работу нашего дипломатического представительства», — рассказали в российском ведомстве.
Отмечается, что протест был заявлен из-за нарушения Гаагой Венской конвенции 1961 года, касающегося условий для работы дипломатической миссии. МИД РФ требует от Нидерландов принять меры для предотвращения подобных действий в отношении посольства в будущем.
Ранее KP.RU сообщил, что МИД РФ выдвинул протест Италии после антироссийской кампании, которая была искусственно раздута в прессе.