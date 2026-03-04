Фатальный удар по сельскому хозяйству: В тот момент, когда аграрии вышли в поля, цена на дизельное топливо в Молдове резко выросла

Цена на дизельное топливо выросла на 14,5% менее чем за три месяца — именно в тот момент, когда аграрии вышли в поля. С 18,53 лея за литр в декабре до 21,21 лея за литр сегодня. Увеличение на 2,68 лея за литр в разгар весенних полевых работ — это не просто рыночная корректировка, а прямой удар по себестоимости каждого обрабатываемого гектара и по экономической жизнеспособности фермерских хозяйств — пишет в социальных сетях, экс-премьер Молдовы Влад Филат.