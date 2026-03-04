Фатальный удар по сельскому хозяйству: В тот момент, когда аграрии вышли в поля, цена на дизельное топливо в Молдове резко выросла

Фатальный удар по сельскому хозяйству: дизельное топливо подорожало на 14,5% в разгар сезона.
Цена на дизельное топливо выросла на 14,5% менее чем за три месяца — именно в тот момент, когда аграрии вышли в поля. С 18,53 лея за литр в декабре до 21,21 лея за литр сегодня. Увеличение на 2,68 лея за литр в разгар весенних полевых работ — это не просто рыночная корректировка, а прямой удар по себестоимости каждого обрабатываемого гектара и по экономической жизнеспособности фермерских хозяйств — пишет в социальных сетях, экс-премьер Молдовы Влад Филат.
Из этой цены почти 7 леев составляют налоги. Акциз достиг 3,36 лея, а НДС — 3,54 лея. Одно лишь повышение акциза добавило ещё 25 банов к каждому литру. Государство получает свою долю прежде, чем сельхозпроизводитель сможет вернуть хотя бы один лей из вложенных средств. В то время как бензин подорожал на 10,5%, дизельное топливо — ключевой ресурс сельского хозяйства — выросло в цене значительно быстрее, без внятных объяснений и без каких-либо защитных мер.
Давление исходит не только от фискальной политики. Молдавский лей традиционно обесценивается весной — именно тогда, когда аграрии импортируют удобрения, средства защиты растений и нефтепродукты. Затраты в национальной валюте растут. Осенью, когда урожай идёт на экспорт, лей укрепляется, и доходы в леях сокращаются. Сезонная курсовая разница достигает примерно 3,5% — показатель, который «съедает» значительную часть прибыли в и без того уязвимом секторе.
К этому добавляется резкий рост цен на удобрения, тесно связанный с динамикой нефти и энергоресурсов на международных биржах. Недостаточное внесение удобрений из-за высокой стоимости чревато срывом урожая текущего года. Это не гипотеза, а реальный агрономический и экономический риск.
Вместо антициклической политики, механизмов компенсации акциза или инструментов защиты от валютных шоков власти демонстрируют безразличие. Более того, ликвидация Аграрного университета — единственного профильного высшего учебного заведения в стране с выраженной аграрной специализацией — посылает сигнал о стратегическом отказе от ключевого сектора национальной экономики.
Фермеры годами предупреждают, что оказались в замкнутом и несправедливом механизме: весной они теряют на импорте из-за курсовых колебаний и роста цен, осенью — на экспорте из-за укрепления лея. Сегодня к этой структурной уязвимости добавляется резкий рост энергетических и фискальных издержек.
Когда дизельное топливо облагается всё более высокими налогами без компенсационных механизмов, когда игнорируются сезонные валютные перекосы, когда стоимость удобрений отдается на волю энергетических кризисов и одновременно демонтируется аграрная образовательная инфраструктура — речь уже не о точечных просчётах. Речь идёт о политике, которая системно и целенаправленно ослабляет сельское хозяйство.
А без конкурентоспособного аграрного сектора экономика Республики Молдова лишается своей основы — заключил Филат.
