Решетников: Туроператоры обязаны возвращать деньги за туры на Ближний Восток

С момента обострения конфликта на Ближнем Востоке цены на доступные направления для отдыха заметно выросли. В частности, туроператоры подняли стоимость туров в страны Азии. К примеру, в Таиланд на 10 ночей теперь можно улететь за 300 тысяч рублей, хотя еще неделю назад это направление было доступно за 170 тысяч рублей, пишет Telegram-канал Shot. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, стоит ли планировать отдых сейчас и как сильно изменилась стоимость на доступные направления.