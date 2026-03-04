Решетников: Туроператоры обязаны возвращать деньги за туры на Ближний Восток

Туроператоры обязаны возвращать деньги за туры на Ближний Восток в полном объеме. Об этом в среду, 4 марта, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе совещания у президента России.
— В день начала конфликта туроператоры по нашим рекомендациям приостановили продажи туров с тем, чтобы проблема не нарастала. А вчера после официальных заявлений МИДа мы выпустили уже официальный запрет на это. Также туроператоры обязаны возвращать средства туристам в полном объеме, — сказал Решетников.
По его словам, соответствующее правило вступило в силу после сообщения российского МИД, передает Интерфакс.
С момента обострения конфликта на Ближнем Востоке цены на доступные направления для отдыха заметно выросли. В частности, туроператоры подняли стоимость туров в страны Азии. К примеру, в Таиланд на 10 ночей теперь можно улететь за 300 тысяч рублей, хотя еще неделю назад это направление было доступно за 170 тысяч рублей, пишет Telegram-канал Shot. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, стоит ли планировать отдых сейчас и как сильно изменилась стоимость на доступные направления.