Рейсы между Россией и Израилем отменили до 10 марта

«Рейсы из Израиля отменены до 10 марта», — сказал Савельев.
Причина — эскалация конфликта на Ближнем Востоке. Ранее полеты уже ограничивали, теперь запрет продлили.
Конфликт на Ближнем Востоке ударил не только по туристам, купившим путёвки в этот регион, — под раздачу попали и тысячи россиян, летевших транзитом через ОАЭ. В зоне риска оказались отдыхающие в Кении, Танзании, ЮАР, на Занзибаре, Маврикии и Сейшелах: многие брали билеты с пересадкой в Дубае или Абу-Даби, но рейсы отменили. Туристам приходится самостоятельно раскошеливаться на продление отелей — от 3 до 5 тысяч рублей в сутки с человека. Помощи от авиакомпаний, судя по жалобам, ждать не приходится. Например, Air Arabia предложила пассажирам из Москвы вылеты с разрывом в полторы недели, и сейчас люди в панике ищут другие способы вернуться домой.
