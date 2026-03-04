Еще один частный вуз закрылся в Беларуси

Один из частных вузов Беларуси прекратил свою деятельность. Речь идет об Институте предпринимательства и парламентаризма. Вуз, как сообщается на его сайте, больше не осуществляет своей деятельности. При этом всем, кому требуется забрать из учебного заведения те или иные документы, целесообразно сделать это в максимально оперативном режиме.