Еще один частный вуз закрылся в Беларуси

Один из частных вузов Беларуси прекратил свою деятельность. Речь идет об Институте предпринимательства и парламентаризма. Вуз, как сообщается на его сайте, больше не осуществляет своей деятельности. При этом всем, кому требуется забрать из учебного заведения те или иные документы, целесообразно сделать это в максимально оперативном режиме.
Отметим, что ИПП открыл свои двери для абитуриентов более трех десятилетий назад: учреждение начало свою работу в 1993 году. Профиль подготовки института составляли специалисты в сфере экономики, управления и менеджмента, политологии.
В феврале 2021 года Институт прошел перерегистрацию, получив документы о государственной аккредитации. Данный документ действовал до 9 марта 2026 года.
