МИД РФ: Москва имеет право принять меры после атаки на газовоз «Арктик Метагаз»

Москва оставляет за собой право принять политико-дипломатические меры в ответ на атаку на российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море. Об этом в среду, 4 марта, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

— Оставляем за собой право на принятие политико-дипломатических мер в связи с указанным инцидентом, — сообщила представитель МИД.

Как отметила дипломат, рассматриваемые меры будут оцениваться также с учетом угрозы международной безопасности, которую создают эти действия, говорится на сайте ведомства.

Ранее в Министерстве транспорта РФ сообщили, что российский газовоз атаковали в Средиземном море. Нападение совершили с побережья Ливии безэкипажными катерами Украины. На судне находились 30 человек, их спасли.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что нападение на российский газовоз в Средиземном море является терроризмом.

В посольстве РФ рассказали, что власти Мальты отказали в эвакуации экипажа газовоза «Арктик Метагаз». Они заявили, что ситуация находится вне их компетенции.

Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана.
