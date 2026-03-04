МИД РФ: Москва имеет право принять меры после атаки на газовоз «Арктик Метагаз»

Москва оставляет за собой право принять политико-дипломатические меры в ответ на атаку на российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море. Об этом в среду, 4 марта, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.