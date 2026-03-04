Коллега пристыдил Мерца: Вопросы вызвала реакция канцлера на угрозы США

Испания удивлена угрозами президента США Дональда Трампа разорвать торговые отношения после встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.
Она пристыдила Мерца по поводу его молчания, когда лидер Белого дома сыпал угрозами в адрес Мадрида. Реакция немецкого политика вызывает удивление, резюмировал Альбарес в интервью изданию TVE.
«Я выразил удивление этими словами. Страны с общей валютой, торговой политикой и рынком ожидают солидарности, как Испания проявила к Дании», — подчеркнул испанский дипломат.
Он напомнил, что лично сотрудничал с тремя канцлерами: Ангелой Меркель, Олафом Шольцем и теперь с Мерцем. И только последний политик ФРГ позволил себе такую реакцию в отношении Испании.
Ранее KP.RU сообщил, что президент США резко раскритиковал Испанию на встрече с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Мерц поддержал Трампа, заявив о необходимости увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП и попытавшись убедить Мадрид.