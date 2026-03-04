В Ростове пациенту выполнили 11 операцию, чтобы убрать последствия десяти предыдущих

Пациент поступил в хирургическое отделение после десяти операций на брюшной полости. Они были выполнены из-за тяжелых ранений и их последствий. Каждая спасала жизнь, но оставляла след. В итоге у мужчины появилась послеоперационная грыжа: на месте старых швов образовался дефект, в который «выходили» внутренние органы.