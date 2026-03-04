Ричмонд
Комментатор Журавель оценил игру «Зенита» и «Балтики» в матче РПЛ

Комментатор Тимур Журавель заявил, что футболисты «Балтики» «загоняли» «Зенит» в матче 19-го тура РПЛ.

Источник: Аргументы и факты

Футболисты калининградской «Балтики» сыграли содержательнее своих соперников из петербургского «Зенита» в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Об этом заявил футбольный комментатор Тимур Журавель в беседе с championat.com.

Встреча, состоявшаяся 27 февраля на стадионе «Газпром Арена», завершилась со счетом 0:1 в пользу сине-бело-голубых.

Журавель заявил, что калининградская команда не имеет серьезных потерь. Он отметил, что главный тренер Андрей Талалаев умеет готовить команду в зимний период и не увидел разницы между «Балтикой» в осенний и зимний период.

По словам комментатора, во втором тайме калининградцы выглядели так, будто находятся в отличной форме.

«Загоняли “Зенит”. Мне кажется, они играли содержательнее соперника», — сказал Журавель.

Ранее сообщалось, что «Зенит» обыграл «Балтику» в первом матче РПЛ после зимней паузы.