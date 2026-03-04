Стоматолог Минко рассказал о невидимом враге здоровья зубов

Эксперт назвал зубной камень невидимым врагом здоровья полости рта. По словам специалиста, некоторые пациенты ошибочно полагают, что камень укрепляет зубы, однако на самом деле он провоцирует неприятный запах, кровоточивость и отек десен. При отсутствии своевременного удаления отложений патогенные бактерии начинают активно размножаться и выделять кислоты, разрушающие эмаль. Это приводит к ослаблению природной защиты зубов и развитию кариеса.