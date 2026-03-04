Ричмонд
Стоматолог Минко рассказал о невидимом враге здоровья зубов

Стоматолог Минко заявил, что зубной камень вызывает развитие кариеса и кровоточивость десен.

Источник: Аргументы и факты

Зубной камень не делает зубы тверже и не защищает их. Об этом заявил врач-стоматолог Вячеслав Минко в беседе с «Лентой.ру».

Эксперт назвал зубной камень невидимым врагом здоровья полости рта. По словам специалиста, некоторые пациенты ошибочно полагают, что камень укрепляет зубы, однако на самом деле он провоцирует неприятный запах, кровоточивость и отек десен. При отсутствии своевременного удаления отложений патогенные бактерии начинают активно размножаться и выделять кислоты, разрушающие эмаль. Это приводит к ослаблению природной защиты зубов и развитию кариеса.

Минко рекомендовал тщательно следить за гигиеной полости рта и регулярно проходить профессиональную чистку у стоматолога, чтобы избежать осложнений.

Ранее врач Анастасия Хритова назвала продукты, которые сильнее всего окрашивают эмаль зубов.