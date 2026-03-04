Тарасова заявила, что жизнь в России стала очень дорогой

Ранее стало известно, что Тарасова начала передвигаться по дому без инвалидного кресла. 76-летняя спортсменка призналась, что старается обходиться без коляски, хотя и использует трость. Проблемы с суставами у Татьяны Тарасовой — наследственные: от них страдали её отец Анатолий Тарасов и его брат. Но даже с больными суставами легенда фигурного катания продолжает активно работать.